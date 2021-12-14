Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари рассказал о скором заключении сделки "Спартака" с Паоло Ваноли.
"В течение нескольких часов Ваноли станет новым тренером москвичей. С ним будет бывший скаут «ПСЖ» Лука Каттани, который может стать спортивным директором клуба", — написал Лонгари в своем Twitter.
Напомним, что Ваноли был помощником Антонио Конте в "Челси", после чего перебрался в миланский "Интернационале".
Московский "Спартак" занимает 9 место в чемпионате России после 18 туров. Команда набрала 23 очка.
Ближайший матч "Спартака" состоится 27 февраля 2022 года в рамках 19-го тура РПЛ против ЦСКА.
СМИ: Ваноли подпишет контракт со "Спартаком" в ближайшие часы
Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари информирует о скором заключении контракта Паоло Ваноли с красно-белыми.
Фото: "Global Look Press"