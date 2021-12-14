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"Это поступок настоящего мужчины!" Пострадавший журналист на матче "Спартака" с "Сочи" поблагодарил Селихова

Пресс-атташе "Тобола" Алмат Турсымбетов отреагировал на поступок вратаря "Спартака" Александра Селихова, который возместил журналисту ущерб.
Фото: ТАСС
Напомним, во время матча с "Сочи" (0:3) защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие после нарушения правил в своей штрафной выбил мяч за ворота и попал прямо в монитор Алмата. От полученного удара монитор журналиста разлетелся вдребезги. После случившегося голкипер "Спартака" Александр Селихов перевел Алмату деньги, чтобы тот смог купить новую технику.

"Я был удивлен поступком Александра. Сразу после матча Саша подошел и извинился передо мной за своего одноклубника. Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!" - приводит слова Алмата "СЭ".

Также Алмат заявил, что не держит обиды на Кофрие из-за разбитой камеры.

"Спартак" уступил "Сочи" со счетом 0:3. На зимний перерыв "красно-белые" ушли на 9-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 23 очка.

Вратарь "Спартака" Селихов возместил ущерб за сломанную камеру после удара Кофрие в матче с "Сочи"


Теги: Селихов Спартак
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