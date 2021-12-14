Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
22:30
УотфордНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.45
Кристал Пэлас
22:30
СаутгемптонНе начат
П1 2.14X 3.3П2 3.7
Брайтон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.46X 3.05П2 3.25
Арсенал
23:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.16X 3.55П2 3.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.09X 3.8П2 3.35
Байер
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.87X 4.1П2 3.8
Боруссия Д
22:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.13X 9.8П2 19
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 6X 4.8П2 1.51
Унион
22:30
ФрайбургНе начат
П1 2.44X 3.3П2 3.05

Адамов: "Сочи" заслужил победу над "Спартаком", но на 0:3 соперник не наиграл

Голкипер "Сочи" Денис Адамов высказался о победе над "Спартаком" в матче 18-го тура РПЛ (3:0).
Фото: "Известия"
Адамов отметил, что "Сочи" упустил контроль над игрой после первого гола в ворота "Спартака". Вместе с тем победа его команды является заслуженной, добавил голкипер.

"До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. <...> "Сочи" заслужил победу, но не такую крупную? Ну заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 "Спартак" точно не наиграл, я так думаю", - сказал Адамов.

Отметим, что по итогам 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды Владимира Федотова 31 очко. "Спартак" располагается на девятом месте. В запасе московской команды 23 очка.

Источник: Известия


Теги: Адамов Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Президент "Барселоны" назвал причину неудач команды в нынешнем сезоне
Джикия заявил, что считает позором разгромное поражение "Спартака" от "Зенита"
Смородская: "Локомотиву" необходимо немедленно звать Николича назад
Джикия: разговоры о возможной отставке Витории никак на нем не сказываются
Адамов: "Сочи" заслужил победу над "Спартаком", но на 0:3 соперник не наиграл
«Зенит» хочет заменить Азмуна бразильцем Юри, которого называют новым Неймаром. Кто он такой? 2
СМИ: Азмун не будет продлевать контракт с "Зенитом" 14
Терюшков: кредит доверия к Черевченко большой, он всегда таким был и остается
В "Краснодаре" опровергли информацию о переходе в клуб защитника "Локомотива" Пабло
Источник: нападающий "Базеля" Кабрал - приоритетный вариант "Зенита" для усиления атаки зимой 5
КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов "Динамо" в матче с "Зенитом"
Хет-трик Гнабри и дубль Левандовского помогли "Баварии" разгромить "Штутгарт" в Бундеслиге 2
Полузащитник "Динамо" Шиманьски перенес операцию в Германии 4
Во Франции сообщили, что скаут "ПСЖ" Каттани станет спортивным директором "Спартака" 12
М. Кержаков: смотрим в светлое будущее с высоко поднятыми головами 7
"Спартак" опроверг информацию об интересе к Боженову
Семак: прекрасно, что "Зенит" на первом месте. Значит, на сегодня мы сильнее соперников 8
СМИ: будущий ассистент Ваноли в "Спартаке" вылетел в Москву 7
Дуглас Сантос отреагировал на слухи о том, что зимой он может покинуть "Зенит" 2
Гендиректор "Нижнего Новгорода" поставил оценку команде за первую часть сезона
Скаут Серии А: Ваноли – квалифицированный специалист. Не совсем правильно говорить, что это только помощник 5
"Это поступок настоящего мужчины!" Пострадавший журналист на матче "Спартака" с "Сочи" поблагодарил Селихова 2
СМИ: Янку покинет "Ахмат"
Сайманов: итоги первой части сезона оцениваю как ожидаемые. У "Рубина" были проблемы по ходу чемпионата
Колосков: Витория не заслужил увольнения 3
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к выступающему за "Химки" защитнику "Ростова" Боженову 4
Сайманов рассказал о степени доверия руководства "Рубина" к тренерскому штабу Слуцкого 4
СМИ: Ваноли подпишет контракт со "Спартаком" в ближайшие часы 19
Орлов рассказал, что Миллера поздравляли с победой после ничьи с "Челси" 13
Кафельников: пока у руля "Спартака" Федун и его "повариха", нас, красно-белых, ничего хорошего не ждет 35
Все новости
-