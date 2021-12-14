Адамов отметил, что "Сочи" упустил контроль над игрой после первого гола в ворота "Спартака". Вместе с тем победа его команды является заслуженной, добавил голкипер.
"До первого гола играли уверенно, ничего не позволяли сопернику. Упустили как-то контроль, игра вся сломалась, не могли выйти со своей половины через пас. Приходилось просто выбивать мяч. <...> "Сочи" заслужил победу, но не такую крупную? Ну заслуживали, это понятно. Если судить по созданным моментам, то да. Но и на 0:3 "Спартак" точно не наиграл, я так думаю", - сказал Адамов.
Отметим, что по итогам 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды Владимира Федотова 31 очко. "Спартак" располагается на девятом месте. В запасе московской команды 23 очка.
Источник: Известия
Адамов: "Сочи" заслужил победу над "Спартаком", но на 0:3 соперник не наиграл
Голкипер "Сочи" Денис Адамов высказался о победе над "Спартаком" в матче 18-го тура РПЛ (3:0).
Фото: "Известия"