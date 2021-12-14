— Могу сказать, что Мампасси очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию, — цитирует Корнетку Sport24.
18-летний Мампасси, принадлежащий донецкому "Шахтеру", в настоящее время на правах аренды выступает за "Мариуполь". Ранее появилась информация, что "Локомотив" заинтересован в приобретении футболиста, а также хочет оформить ему российское гражданство. Мампасси родился в Донецке.
Корнетка: Мампасси — очень интересный игрок для "Локомотива", который подходит под стиль и игровую философию
Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ларс Корнетка подтвердил, что клуб заинтересован в защитнике "Шахтера" Марке Мампасси.
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