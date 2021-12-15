"Ну, это просто цирк!" Смородская прокомментировала слова Цорна и Корнетки о задачах "Локомотива"

Смородская раскритиковала работу "Локомотива" на трансферном рынке. Также она затронула высказывание Цорна, согласно которому руководство "Локо" не устраивал Марко Николич, и в связи с этим сербский специалист был вынужден покинуть клуб.
"Они делали трансферную кампанию, чтобы постоянно выступать в еврокубках, как заявил Рангник. Они ее сделали, однако выход из нее нулевой. Распродали хороших игроков и купили непонятно кого. Я не вижу никакой пользы. Также говорят, что игроки должны играть, чтобы повышать свою стоимость, а для этого нужен другой тренер. Ну, это просто цирк! Никакой тренер не повысит стоимость Бека-Бека. Она как была нулевой, так и останется", - заявила Смородская.
Отметим, что "Локомотив" располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе московской команды 28 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о словах руководителей спортивного департамента клуба Томаса Цорна и Ларса Корнетки насчет задач "железнодорожников".
Фото: ТАСС