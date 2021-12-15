"В чемпионате России наш главный конкурент - это мы сами. Это реальная картина, если посмотреть на команды, с которыми мы теряли очки. И когда мы приезжаем в гости к командам, которые играют на других скоростях, для нас это как ушат холодной воды", - приводит слова Кержакова "Фонтанка".
"Зенит" ушел на зимний перерыв единоличным лидером РПЛ с 38-ю очками. Двухочковый отрыв от "Динамо", идущего вторым, сохранился после ничьей с ними в очной встрече перед паузой. В активе "Сочи", занимающего третью строчку 31 очко.
В группе Лиги чемпионов "Зенит" впервые при Семаке занял третье место, уступив первые две строчки "Ювентусу" и "Челси". Выход в ЛЕ сине-бело-голубые заработали, сыграв вничью с "Мальме" в предпоследнем туре. В последнем туре они также сыграли вничью с "Челси" (3:3).
В предыдущие годы питерцы занимали последние места в группе.
Михаил Кержаков в текущем сезоне провел 11 матчей в РПЛ и пропустил 11 мячей, трижды оставив ворота сухими.
М.Кержаков: в чемпионате России наш главный конкурент - это мы сами. Это реальная картина
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"