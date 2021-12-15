"Матч со "Спартаком"? Такой счет стал нежданчиком для всех нас. Перед игрой казалось, что борьба будет более жесткой. Мои слова о том, что лиге нужен сильный "Спартак"? Мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона" - цитирует Кержакова "Фонтанка".
"Спартак" ушел на зимний перерыв 9-м с 23-мя набранными очками. Отрыв от "Зенита", идущего первым, составляет 15 очков. В последнем туре РПЛ красно-белые разгромно уступил "Сочи" (0:3), играя с середины второго тайма в большинстве.
Сегодня "Спартак" официально объявил об увольнении главного тренера клуба Руя Витории, назначенного летом этого года. Ожидается, что его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли, работавший до этого в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
М.Кержаков: лиге нужен сильный "Спартак". Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона
Фото: ФК "Зенит"