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М.Кержаков: лиге нужен сильный "Спартак". Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал нынешнее состояние московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Матч со "Спартаком"? Такой счет стал нежданчиком для всех нас. Перед игрой казалось, что борьба будет более жесткой. Мои слова о том, что лиге нужен сильный "Спартак"? Мое мнение не изменилось. Неприятно было наблюдать за тем, что там происходило в начале сезона" - цитирует Кержакова "Фонтанка".

"Спартак" ушел на зимний перерыв 9-м с 23-мя набранными очками. Отрыв от "Зенита", идущего первым, составляет 15 очков. В последнем туре РПЛ красно-белые разгромно уступил "Сочи" (0:3), играя с середины второго тайма в большинстве.

Сегодня "Спартак" официально объявил об увольнении главного тренера клуба Руя Витории, назначенного летом этого года. Ожидается, что его сменит итальянский специалист Паоло Ваноли, работавший до этого в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере".





Теги: Кержаков М Спартак Зенит
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