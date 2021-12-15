"В "Зените" есть ряд игроков, о которых не будем говорить, а может и будем, которые теряют скорость, переходят в разряд ветеранов. В первую очередь я бы назвал, конечно, Дзюбу. Нужно обновлять состав, двух-трех игроков в зимнее трансферное окно надо брать", - приводит слова Белоуса "Матч ТВ".
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба сыграл в 17 матчах и забил 10 мячей. Прямо сейчас он идет вторым в гонке бомбардиров, отставая на три мяча от Гамида Агаларова из "Уфы".
Его контракт с "Зенитом" истекает летом следующего года.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на первом месте в РПЛ с 38-ю очками. Преимущество над "Динамо", идущим вторым, составляет 2 очка.
Белоус: в "Зените" есть игроки, которые теряют скорость и переходят в разряд ветеранов. В первую очередь Дзюба
Футбольный менеджер Юрий Белоус оценил нынешнее состояние "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"