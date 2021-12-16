Гончаренко отметил, что считает одной из основных причин неудач в еврокубках ограниченность составов российских команд. По его словам, в условиях нынешнего лимита на легионеров отечественные клубы не могут успешно выступать на два фронта.
"Вот почему у нас в большинстве своем неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу. У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества", - сказал Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Sport24
Гончаренко объяснил неудачи российских команд в еврокубках
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался о неудачах российских команд в еврокубках.
Фото: Sport24