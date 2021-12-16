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"Может, придет время, когда надо будет принять подобное решение". Гончаренко - о возможной работе в "Спартаке"

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко ответил на вопрос, согласится ли возглавить "Спартак", если получит такое предложение.
Фото: Sport24
Гончаренко заявил, что не может категорично ответить на вопрос, согласился ли бы он на работу в "Спартаке".

"Реально - не могу отвечать на такие вопросы "да" или "нет", быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвертого шага, который должен сделать. <...> Может, придет какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех", - сказал Гончаренко.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Краснодар" набрал 29 очков. Команда Гончаренко занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Sport24


Теги: Гончаренко Краснодар
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