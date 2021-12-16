"Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт — я ответил: "Это ваше решение, вы вправе его принимать". Да, на момент ухода мне было очень больно – у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию", - цитирует Гончаренко Sport24
Об увольнении Гончаренко из ЦСКА официально объявили в марте этого года. До этого он тренировал "армейцев" чуть меньше 5 лет. Спустя месяц после ухода из ЦСКА Гончаренко возглавил "Краснодар".
"Краснодар" ушел на зимний перерыв на 5-м месте, в активе подопечных Гончаренко 29 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 баллов.
Гончаренко: на момент ухода из ЦСКА было очень больно. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал свой уход из ЦСКА, который специалист тренировал до "быков".
Фото: ПФК ЦСКА