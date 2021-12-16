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СМИ: Ротенберг планирует весной сыграть прощальный матч за "Локомотив" и завершить карьеру

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в скором времени может завершить свою футбольную карьеру.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает источник, Ротенберг хочет сыграть еще хотя бы один прощальный матч за "Локомотив" перед тем, как завершать карьеру. Сейчас он находится в заключительной стадии восстановления.

Ротенберг получил травму крестообразной связки в конце 2018 года. С того момента он перенес несколько операций и не выходил на поле.

До этого сообщалось, что Ротенберг может занять одну из должностей в клубе, вплоть до генерального директора.

Источник: "РБ Спорт"


Теги: Ротенберг Б Локомотив
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