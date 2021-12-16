"Может быть, руководство посчитало, что на тот момент пика у Феди не было, что он еще вырастет и лучше его продать потом. Руководство имеет на это право, хотя сейчас, возможно, и жалеет о том решении. Если отмотать назад, думаю, все в ЦСКА согласились бы продать Федю – и даже за меньшие деньги", - приводит слова Гончаренко Sport24.
Напомним, в 2019 году "Кристал Пэлас" хотел подписать Чалова. Как сообщалось, лондонцы предлагали за форварда сумму порядка 25 млн фунтов, но в ЦСКА ответили, что Чалов не продается.
В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за "армейцев" в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 4-й строчке, в активе красно-синих 30 очков.
Гончаренко: думаю, если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова
Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о том, почему руководство ЦСКА приняло решение не продавать Федора Чалова в АПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА