Сейчас Камоцци участвует во всех переговорах по потенциальным новичкам "красно-белых". Трансферы невозможны без одобрения с его стороны, сообщает источник.
Также Камоцци активно занимается делами академии "Спартака". Кроме того, он продолжит участвовать в трансферной деятельности "красно-белых" и с приходом Луки Каттани на пост спортивного директора клуба.
Отметим, ожидается, что в ближайшее время Каттани будет назначен спортивным директором "Спартака". Также ожидается назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.
Источник: Чемпионат
Источник: советник Салиховой Камоцци руководит спортивной деятельностью "Спартака"
Франко Камоцци, советник спутницы жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой, руководит спортивной деятельностью московского клуба.
Фото: "Спартак"