Гончаренко: раньше я с удовольствием следил за "МЮ" Сульшера

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал, что ему нравилась игра "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

Фото: "Краснодар"





"Интересна "Бавария". А полгода назад с удовольствием следил за "МЮ" Сульшера. Там было много идей, как играть против тройки центральных защитников. Сульшера критиковали как тренера? Хейтят всегда за результат. Все забыли, что в прошлом году он занял второе место при "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и "Челси", - сказал Гончаренко.



Напомним, что по ходу текущего сезона Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера "МЮ". В этой должности его сменил Ральф Рангник, ранее работавший в московском "Локомотиве" в качестве руководителя по спорту и развитию.



Источник: Гончаренко заявил, что полгода назад с удовольствием следил за выступлениями "МЮ" под руководством Уле-Ганнара Сульшера. Также он высказался о критике в адрес Сульшера за выступления "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне."Интересна "Бавария". А полгода назад с удовольствием следил за "МЮ" Сульшера. Там было много идей, как играть против тройки центральных защитников. Сульшера критиковали как тренера? Хейтят всегда за результат. Все забыли, что в прошлом году он занял второе место при "Ливерпуле", "Манчестер Сити" и "Челси", - сказал Гончаренко.Напомним, что по ходу текущего сезона Сульшер был отправлен в отставку с поста главного тренера "МЮ". В этой должности его сменил Ральф Рангник, ранее работавший в московском "Локомотиве" в качестве руководителя по спорту и развитию.Источник: Sport24