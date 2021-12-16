Журнал Esquire попросил Захаряна ответить на вопрос, что для него "Динамо" и почему нужно следить за этим клубом.
"Динамо" - исторически сильный клуб, о его величии многим известно со времен Льва Яшина. Современный же клуб привлекает игрой, сильным тренером и философией. На поле выходит много молодежи, мы время от времени забиваем, так что болеть за "Динамо" - это болеть за стильный футбол", - сказал Захарян.
В нынешнем сезоне "Динамо" занимает 2-е место после 18 туров чемпионата. В активе бело-голубых 36 очков, они на 2 очка отстают от "Зенита", который лидирует в РПЛ.
Захарян в текущем сезоне сыграл в 17 матчах за команду Сандро Шварца, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его нынешняя стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 9 млн евро.
Также в этом году Захарян впервые получил вызов в сборную России, в которой дебютировал в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
Захарян: болеть за "Динамо" - это болеть за стильный футбол
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал, почему в РПЛ стоит следить за игрой бело-голубых.
Фото: Sport24