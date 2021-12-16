Напомним, на 42-й минуте встречи, при счете 1:0 в пользу москвичей, случился спорный эпизод в штрафной площади "армейцев", в котором произошло единоборство между защитником ЦСКА Марио Фернандесом и полузащитником туляков Давиташвили.
Судья не назначил пенальти в этом эпизоде, но назначил во втором тайме в ворота туляков, которые в конечном итоге уступили со счетом 0:2.
Комиссия в итоге постановила, что решение судьи не назначать одиннадцатиметровый было ошибочным.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в данной сложной игровой ситуации игрок обороняющейся команды ЦСКА Марио Фернандес, не успев сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды "Арсенал" Зурико Давиташвили, допустил контакт с ногой соперника уже после того, как тот нанес удар по воротам", - говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
ЭСК признала ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Арсеналом"
Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный эпизод в матче между ЦСКА и тульским "Арсеналом" в 18-м туре.
Фото: РПЛ