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Терюшков - о Fan ID: мы исключаем попадание на стадион лиц, которые неоднократно нарушали закон

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о законопроекте, предполагающем введение паспорта болельщика (Fan ID) в России.
Фото: РИА Новости
Терюшков отметил, что законопроект позволит отсекать от прохождения на спортивные объекты тех, кто ранее неоднократно нарушал законы.

"Мы на моменте продажи билетов исключаем попадание на стадион лиц, которые неоднократно нарушали законодательство. В законе прописан исчерпывающий перечень отказов при оформлении карты или приостановления ее действия. <...> Речь идет только лишь об административных запретах, когда болельщик или участник мероприятия нарушал порядок нахождения на объекте при проведении мероприятия", - сказал Терюшков журналистам.

Напомним, накануне депутаты Госдумы поддержали проект закона о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий на территории России. Законопроект был принят во втором чтении.

Матыцин отреагировал на принятие законопроекта о введении Fan ID


Теги: Терюшков
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