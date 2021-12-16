Семин заявил, что "Динамо" способно обойти "Зенит" в борьбе за первое место в РПЛ. По словам тренера, московский клуб работает очень слаженно. Также Семин выделил работу главного тренера "Динамо" Сандро Шварца.
"У "Динамо" есть хорошие шансы подвинуть "Зенит" с первой строчки в этом сезоне. Весь клуб работает очень слаженно и в правильном направлении. У них в этом плане большое преимущество вообще перед всеми командами чемпионата. Отдельного внимания заслуживает Сандро Шварц, который проделывает отличную работу с командой", - заявил Семин.
Отметим, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице. В активе команды Шварца 36 очков. Во главе таблицы находится "Зенит", петербуржцы опережают "Динамо" на два очка.
Источник: Metaratings
Семин: у "Динамо" есть хорошие шансы подвинуть "Зенит" с первого места в этом сезоне
Бывший главный тренер "Динамо" Юрий Семин поделился мнением о выступлениях команды в текущем сезоне.
Фото: ТАСС