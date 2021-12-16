"О, для российских болельщиков это был исторический день! Хоть я и не принимал участия в том матче, однако чувствовал себя так, словно отыграл все 90 минут - сидел на трибуне и потел от напряжения как сумасшедший, будто бегал среди партнеров по команде. Пролил больше пота, чем те, кто находился на поле!" - сказал Малком.
Напомним, что "Зенит" победил "Спартак" на своем поле со счетом 7:1 в матче 12-го тура РПЛ.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 38 очков. От идущего вторым "Динамо" петербуржцев отделяют два очка. "Спартак", имея в запасе 23 балла, располагается на девятом месте в турнирной таблице.
Источник: РИА Новости
Малком высказался о победе "Зенита" над "Спартаком" со счетом 7:1
Полузащитник "Зенита" Малком высказался о победе над "Спартаком" со счетом 7:1 в матче нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"