Малком прокомментировал высказывания о том, что Месси получил "Золотой мяч" за 2021 год незаслуженно. Полузащитник "Зенита" выразил несогласие с таким мнением. По его словам, аргентинец является лучшим игроком мира на сегодня.
"Для меня Месси - абсолютно закономерный победитель, он провел отменный сезон, взял Кубок Америки вместе с Аргентиной. На мой взгляд, он - лучший футболист мира. Самый лучший. Я провел сезон рядом с ним и видел, что это совершенно естественно сочетается в нем, абсолютно натуральное игровое превосходство над всеми остальными", - сказал Малком.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Малком провел за "Зенит" 13 матчей, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Источник: РИА Новости
Малком: Месси заслуженно получил "Золотой мяч". Он лучший футболист мира
Полузащитник "Зенита" Малком поделился мнением о получении "Золотого мяча" форвардом "ПСЖ" Лионелем Месси, вместе с которым он выступал за "Барселону".
Фото: "Зенит"