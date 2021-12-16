По словам Баринова, он не верит в то, что Ваноли добьется успехов в "Спартаке". Также актер высказался против назначения иностранных тренеров в российские клубы.
"В хороший результат я не верю. Вот дают некоторым клубам иностранных тренеров, эти клубы умирают. Результата от иностранцев пока нет. Да, есть Шварц, но и там есть совокупность факторов, которые благоволят тому, где сейчас "Динамо", - сказал Баринов.
Напомним, сегодня, 17 декабря, "Спартак" объявил о заключении контракта с итальянцем Паоло Ваноли. Соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23. В договоре есть опция продления на один год.
Источник: Спорт-Экспресс
Валерий Баринов - о назначении Ваноли: в хороший результат я не верю
Актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера "Спартака".
Фото: РИА Новости