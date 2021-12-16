По информации источника, руководство "Рубина" рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Действующим наставником "Рубина" является Леонид Слуцкий. 50-лентий специалист возглавил казанцев в декабре 2019 года. В текущем сезоне после 18-ти туров РПЛ "Рубин" идет на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Также казанский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги конференций, проиграв в третьем отборочном раунде турнира польскому "Ракуву".
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года.
Источник: Metaratings
СМИ: Черчесов может возглавить казанский "Рубин"
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может сменить Леонида Слуцкого на посту наставника казанского "Рубина".
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