В Госдуме заявили, что введение Fan ID не затронет некоторые спортивные мероприятия

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась насчет принятия закона о введении Fan ID для прохода на массовые спортивные мероприятия.

Фото: РИА Новости





"Этот закон будет касаться в первую очередь определенных видов спорта и определенных спортивных сооружений. Не на всех спортивных мероприятиях будет введена такая система. Давайте честно: в первую очередь эта история про футбол и хоккей, но уж точно не про фигурное катание", - заявила Роднина.



Напомним, что в пятницу, 17 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.



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Госдума приняла закон о введении Fan ID в третьем чтении Роднина отметила, что новая система идентификации болельщиков затронет не все спортивные мероприятия. По ее словам, в первую очередь система будет применяться на футбольных и хоккейных соревнованиях."Этот закон будет касаться в первую очередь определенных видов спорта и определенных спортивных сооружений. Не на всех спортивных мероприятиях будет введена такая система. Давайте честно: в первую очередь эта история про футбол и хоккей, но уж точно не про фигурное катание", - заявила Роднина.Напомним, что в пятницу, 17 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.Источник: Матч ТВ