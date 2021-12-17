Роднина отметила, что новая система идентификации болельщиков затронет не все спортивные мероприятия. По ее словам, в первую очередь система будет применяться на футбольных и хоккейных соревнованиях.
"Этот закон будет касаться в первую очередь определенных видов спорта и определенных спортивных сооружений. Не на всех спортивных мероприятиях будет введена такая система. Давайте честно: в первую очередь эта история про футбол и хоккей, но уж точно не про фигурное катание", - заявила Роднина.
Напомним, что в пятницу, 17 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков.
Источник: Матч ТВ
Госдума приняла закон о введении Fan ID в третьем чтении
В Госдуме заявили, что введение Fan ID не затронет некоторые спортивные мероприятия
Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась насчет принятия закона о введении Fan ID для прохода на массовые спортивные мероприятия.
Фото: РИА Новости