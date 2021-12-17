Сегодня "железнодорожники" объявили о подписании контракта с украинским защитником сроком на 5 лет.
"Пристально я за ним не следил. По отзывам многих специалистов, его цена не соответствуют качествам. Посмотрим. Наверное, клуб, совершая данный трансфер, как-то же оценивает, изучает его. Раньше времени не хотелось бы негативно высказываться в его адрес", - приводит слова Белоуса "РБ Спорт".
Марк Мампасси будет выступать за "Локомотив" под 18-м номером. С февраля текущего года он выступал за "Мариуполь" на правах аренды. Трансфер игрока принадлежал донецкому "Шахтеру". В текущем сезоне Мампасси провел 15 матчей в УПЛ, на его счету 1 голевая передача.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, подопечные Гисдоля в 18 матчах набрали 28 очков. Также "железнодорожники" заняли последнее, 4-е место, в группе Лиги Европы и завершили выступление в еврокубках.
Официально: "Локомотив" заключил контракт с Мампасси
Белоус - о Мампасси: по отзывам многих специалистов, его цена не соответствует качеству
Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал трансфер 18-летнего защитника Марка Мампасси в московский "Локомотив".
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