Мампасси рассказал, когда присоединится к "Локомотиву"

"Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она начнет подготовку к весенней части сезона. Пока что сложно сказать, на какой позиции меня будут использовать, главное, чтобы был полезен "Локомотиву", - сказал Мампасси.
Сегодня "железнодорожники" объявили о подписании контракта с украинским защитником сроком на 5 лет. Марк Мампасси будет выступать за "Локомотив" под 18-м номером. С февраля текущего года он выступал за "Мариуполь" на правах аренды. Трансфер игрока принадлежал донецкому "Шахтеру". В текущем сезоне Мампасси провел 15 матчей в УПЛ, на его счету 1 голевая передача.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, подопечные Гисдоля в 18 матчах набрали 28 очков.
Источник: meta-ratings.com.ua
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