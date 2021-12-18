СМИ: РПЛ проведет последнее в этом году общее собрание клубов 22 декабря

Стала известна дата последнего в этом году общего собрания РПЛ.

Фото: ТАСС





В частности, клубы обсудят перенос 22-го тура Российской Премьер-лиги перед стыковыми матчами



Также будет рассмотрен вопрос о распределении доходов, полученных от реализации вещательных и коммерческих прав в текущем сезоне. Отмечается, что у РПЛ в этому году дефицит бюджета - обсудят и эту ситуацию.



Напомним, Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "



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Как сообщает источник, оно состоится в среду, 22 декабря. Повестка дня включает в себя ряд вопросов, часть из которых связана с подведением итогов года.В частности, клубы обсудят перенос 22-го тура Российской Премьер-лиги перед стыковыми матчами сборной России за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первоначальные сроки проведения этого тура чемпионата России - 19-20 марта 2022 года.Также будет рассмотрен вопрос о распределении доходов, полученных от реализации вещательных и коммерческих прав в текущем сезоне. Отмечается, что у РПЛ в этому году дефицит бюджета - обсудят и эту ситуацию.Напомним, Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает " Зенит ", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет " Динамо ", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне вылета находятся " Уфа " (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).Источник: РБ Спорт