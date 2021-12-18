Накануне появилась информация, что Хвичей интересуются три клуба английской Премьер-Лиги. Отмечается, что Кварацхелию намерены подписать в зимнее трансферное окно "Эвертон" и "Вест Хэм". Кроме того, интерес к грузинскому полузащитнику проявляет "Саутгемптон".
"Эвертон" всяко лучше, чем "Рубин". Это шаг вперед для Хвичи, и играть в АПЛ не каждому дано.
Почему Хвича сдал в этом сезоне? Может, тренироваться плохо стал или снизил к себе требования. Чем быстрее Хвича уедет, тем лучше", - приводит слова Колоскова РБ Спорт.
Полузащитник Хвича Кварацхелия в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах в составе "Рубина", в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. В общей сложности за казанский клуб грузинский футболист сыграл в 68 матчах, забил 8 мячей и отдал 16 голевых передач. Контракт Кварацхелии истекает летом 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Хвичи в 18 млн евро.
Источник: Кварацхелией интересуются три клуба АПЛ
Колосков: чем быстрее Хвича уедет из "Рубина", тем лучше
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном отъезде полузащитника Хвичи Кварацхелии из "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"