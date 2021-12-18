Канчельскис - о возможном переходе Хвичи в АПЛ: к игрокам РПЛ уже не такое большое внимание после сделки с Кокориным

Экс-полузащитник "Эвертона" Андрей Канчельскис дал комментарий о возможном трансфере вингера "Рубина" Хвичи Кварацхелии в один из клубов АПЛ.

Фото: ФК "Рубин"





Ранее появилась информация об интересе к 20-летнему грузинскому вингеру казанского "Рубина" Хвиче Кварацхелии со стороны нескольких клубов АПЛ - в частности, "Эвертона", "Вест Хэма" и "Саутгемптона". В текущем сезоне Кварацхелия провел за " - Переход Хвичи в "Эвертон" возможен, так как там работают наши соотечественники. Все будет зависеть от Кварацхелии, если он быстро выучит язык, перестроится, то сможет быстро адаптироваться к АПЛ. Еще у "Саутгемптона" очень грамотная селекция, могут продать и заработать деньги на футболисте. К игрокам РПЛ уже не такое большое внимание после сделки с Кокориным, - передает слова Канчельскиса " РБ Спорт ".Ранее появилась информация об интересе к 20-летнему грузинскому вингеру казанского "Рубина" Хвиче Кварацхелии со стороны нескольких клубов АПЛ - в частности, "Эвертона", "Вест Хэма" и "Саутгемптона". В текущем сезоне Кварацхелия провел за " Рубин " 17 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами. 30-летний российский нападающий Александр Кокорин в январе 2021 года перешел из " Спартака " в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро, за год принял участие в 9 матчах своего клуба (главным образом выходя на замену) и не отметился ни одним результативным действием.