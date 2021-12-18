Тихонов: не хотел бы тренировать "Спартак". Это очень тяжело

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" и "Астаны" Андрей Тихонов ответил на вопрос о команде, которую хотел бы тренировать.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





15 декабря "Спартак" расстался с португальским главным тренером Руем Виторией, который работал на посту наставника красно-белых с 21 мая 2021 года. Под руководством 51-летнего Витории московский клуб стал победителем группы Лиги Европы в составе английского "Лестера", итальянского "Наполи" и польской "Легии", однако в Российской премьер-лиге набрал 23 очка в 18 матчах и по завершении осенней части чемпионата остался на девятом месте. 17 декабря новым главным тренером "Спартака" стал 49-летний итальянец Паоло Ваноли. - Команда моей мечты, которую я бы хотел тренировать? Не " Спартак " точно. Потому что это очень тяжело, - сказал Тихонов, отвечая на вопросы болельщиков на фестивале футбола в Норильске.15 декабря "Спартак" расстался с португальским главным тренером Руем Виторией, который работал на посту наставника красно-белых с 21 мая 2021 года. Под руководством 51-летнего Витории московский клуб стал победителем группы Лиги Европы в составе английского "Лестера", итальянского "Наполи" и польской "Легии", однако в Российской премьер-лиге набрал 23 очка в 18 матчах и по завершении осенней части чемпионата остался на девятом месте. 17 декабря новым главным тренером "Спартака" стал 49-летний итальянец Паоло Ваноли.