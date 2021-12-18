37-летний правый защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко размышляет о завершении карьеры футболиста, сообщают СМИ. По данным источника, игрок может объявить об этом к моменту начала первых межсезонных сборов команды в январе 2022 года. Сообщается, что в случае принятием Ещенко такого решения "Спартак" предложит ему работу в клубной структуре.
В феврале 2022 года Ещенко, который выступает за "Спартак" с июля 2016 года, исполнится 38 лет. В текущем сезоне футболист отыграл один тайм за вторую команду красно-белых в ФНЛ.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: Ещенко раздумывает о завершении карьеры
По данным источника, 37-летний защитник "Спартака" Андрей Ещенко в январе может объявить о завершении карьеры действующего игрока.
Фото: ФК "Спартак"