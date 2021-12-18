"Спартак" должен быть сильным клубом. Наверняка, они хорошенько подумали, приняли определенную стратегию развития клуба, договорились о каких-то трансферах, кто будет спортивным директором, кто будет переводчиком.
Поверьте, сейчас на сборы поедут все, но не все останутся. Как говорится, все привыкли хорошо кушать, и никто не захочет уходить из "Спартака", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
17 декабря "Спартак" официально объявил о назначении Паоло Ваноли новым главным тренером клуба. До этого итальянец работал в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Спортивным директором клуба, как ожидается, станет Лука Каттани, работающий сейчас скаутом в "ПСЖ".
Красно-белые под руководством бывшего главного тренера Руя Витории завершили первую часть чемпионата на 9-м месте, в их активе 23 очка. Кроме того, "Спартак" занял 1-е место в группе Лиги Европы с "Наполи", "Лестером" и "Легией" и квалифицировался в 1/8 турнира.
Быстров: сейчас на сборы со "Спартаком" поедут все, но не все останутся
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал назначения, случившиеся в в московском клубе.
Фото: Матч ТВ