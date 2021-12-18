"Конечно, я понимаю отставку Витории. Уже два месяца все вокруг "Спартака" говорят про эту отставку. Просто Витории дали доработать до перерыва. Но последний матч, разгром от "Сочи" 0:3, это прямо восклицательные знаки под резолюцией "Уволен!" - цитирует Титова "КП Спорт".
Об отставке Витории с поста главного тренера "Спартака" официально объявили 15 декабря. Под руководством португальского специалиста "Спартак" с 23-мя очками ушел за зимний перерыв на 9-м месте в РПЛ. При этом клуб с 1-го места в группе вышел в 1/8 Лиги Европы.
17 декабря клуб возглавил Паоло Ваноли. До этого итальянец входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Титов: понимаю отставку Витории. Разгром от "Сочи" это восклицательные знаки под резолюцией "Уволен!"
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов прокомментировал увольнения Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"