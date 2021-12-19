Заключительное собрание клубов РПЛ в 2021 году состоится 22 декабря. Пресс-служба лиги сообщает, что в повестке собрания находятся пять тем.
Команды обсудят вопрос распределения прибыли между клубами лиги от реализации прав по вещанию и коммерческих прав в текущем сезоне, дефицит бюджета АФК «РПЛ» и дату проведения 22-го тура.
Напомним, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали перенос 22-го тура чемпионата ради встречи сборной России поляками в стыковых матчах к ЧМ-2022.
Стала известна дата общего собрания клубов РПЛ
Общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги состоится уже на следующей неделе.
Фот: metaratings.ru