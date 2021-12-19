Полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо стал лучшим игроком петербургской команды в декабре.
Бразилец занял первое место в опросе болельщиков. Он набрал 76,67 процентов, обогнав Ярослава Ракицкого (4%) и Андрея Мостового (3,67%).
Клаудиньо сыграл три матча в декабре и за это время четырежды отправил мяч в сетку ворот соперников "Зенита". 24-летний легионер дважды огорчил "Ростов" , а также забил по мячу в ворота "Челси" и "Динамо".
Для бразильца эта награда стала третьей в сезоне. До этого он признавался лучшим в сентябре и октябре.
Напомним, что Клаудиньо перешёл в российский чемпионат из клуба "Ред Булл Брагантино" в 2021 году.
Клаудиньо - игрок месяца в "Зените"
Бразильский полузащитник "Зенита" продолжает получать личные награды.
Фото: ФК "Зенит"