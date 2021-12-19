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Джовани, входивший в штаб Невио Скалы в "Спартаке": никто не сказал нам "Спасибо", мы просто забрали вещи и уехали

Серджо Джовани, работавший тренером по физподготовке в штабе Невио Скалы в "Спартаке" рассказал о том, как проходил процесс ухода из клуба.
Фото: Sovsport
"Мы выиграли матч, потом случился перерыв на сборные. На три дня мы улетели в Италию. Дома из новостей мы узнали, что нас уволили.

Когда мы вернулись, никто не сказал нам "Спасибо", "Удачи". Я просто забрал вещи с базы, пообщался с людьми из персонала и поехал. Окей, я не такой важный человек, но, думаю, Скала тоже никого не встретил. Непонятная ситуация", - рассказал Джовани в интервью Sports.ru.

До приезда в Россию Невио Скала тренировал "Парму", "Перуджу", дортмундскую "Боруссию", "Бешикташ" и "Шахтер".

Невио Скала работал в "Спартаке" с декабря 2003 по сентябрь 2004. При нем "Спартак" выиграл в 12 матчах, 6 раз сыграл вничью и проиграл 14 встреч. В итоге после "Спартака" Скала больше не имел тренерской работы.

После увольнения Скалы красно-белых возглавил Александр Старков.


Теги: Спартак
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