Напомним, Кордоба 10 декабря успешно перенес операцию в Финляндии в рамках восстановления от травмы подколенного сухожилия.
"Восстановление Джона займет около 4 месяцев", - приводит слова Вайна Sport24.
Нападающий Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний колумбиец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
Форвард "Краснодара" Кордоба успешно перенес операцию в Финляндии
Нападающий "Краснодара" Кордоба пропустит 4 месяца после операции
Кристиан Вайн, агент нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, рассказал, когда футболист сможет вернуться в строй.
Фото: ФК "Краснодар"