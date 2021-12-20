Ранее в СМИ появилась информация, что задержки по выплате заработной платы могут составлять несколько месяцев, но впоследствии долги закрывают. Отмечается, подобная ситуация наблюдается в клубе с 2019 года.
"Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет. Указанные сведения не соответствуют действительности", - приводит заявление донского клуба "Матч ТВ".
"Ростов" ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Ростовчане в 18 матчах набрали 18 очков. В последнем туре чемпионата России в 2021 году "Ростов" со счетом 1:4 на своем поле уступил "Уралу". Первый официальный матч в 2022 году "Ростов" проведет против "Крыльев Советов" в конце февраля.
Тренер "Ростова" Осинов прокомментировал информацию о задолженности клуба перед игроками
"Ростов" опроверг информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате
"Ростов" опроверг информацию о наличии задолженности по заработной плате перед игроками команды.
Фото: ФК "Ростов"