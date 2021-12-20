Шарипов не стал раскрывать объем физических нагрузок при Витории, но при этом выделил работу португальского специалиста в Лиге Европы. По его словам, "Спартак" способен выйти в финал турнира.
"Были ли у Витории физические нагрузки для игроков меньше, чем при Тедеско? Нельзя сравнивать системы разных тренеров только в плане физической подготовки. Работа выбирается с учетом имеющихся игроков под систему игры, понимания задач игроками, выполнения определенных требований. У Доменико это хорошо получилось, у Руи в чемпионате не очень. Но в Лиге Европы получилось супер! <...> "Спартак" будет в финале ЛЕ, поверьте моим словам!" - сказал Шарипов.
Напомним, что "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе. В чемпионате России москвичи идут девятыми, набрав 23 очка.
На прошлой неделе Витория покинул пост главного тренера "Спартака". В должности наставника команды его сменил итальянец Паоло Ваноли, заключивший контракт до конца следующего сезона.
Источник: Metaratings
Экс-тренер "Спартака" по физподготовке: "красно-белые" будут в финале Лиги Европы, поверьте моим словам!
Бывший тренер "Спартака" по физической подготовке Рамиль Шарипов высказался о работе Руя Витории в должности главного тренера "красно-белых".
Фото: Metaratings