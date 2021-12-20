- Гагнидзе на моих глазах прибавил. 18 лет парнишке, и тренировался-то, если честно, так себе, когда не играл. Расстраивался. А ожидал, что всё на блюдечке ему будет. Мы с Арсеном хорошо общаемся с Лукой, сколько раз я ему говорил: бегай, бегай. Он и отбирает, и креативный, его ждет хорошее будущее - спокойно заявит о себе в "Динамо", - передает слова Гаджимурадова Sport24.
18-летний центральный полузащитник из Грузии Лука Гагнидзе был приобретен московским "Динамо" у тбилисского "Динамо" за 1,5 миллиона евро в июле 2021 года. Через две недели после подписания грузинский хавбек был отправлен аренду в екатеринбуржский "Урал". В составе "шмелей" Гагнидзе принял участие в 13 матчах во всех турнирах (11 - Российская премьер-лига, 2 - Кубок России) и пока не отметился результативными действиями.
Гаджимурадов: Гагнидзе, когда не играл, тренировался так себе. Ожидал, что всё на блюдечке ему будет
Атакующий полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов рассказал о работе в команде арендованного у "Динамо" 18-летнего грузинского полузащитника Луки Гагнидзе.
Фото: ФК "Ростов"