"Хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне". Жирков пошутил о своем будущем

Накануне появилась информация, что подмосковный клуб заинтересован в приглашении Жиркова. А член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил, что 38-летний защитник есть в расширенном списке команды.
"Никак не могу прокомментировать информацию о моем переходе в "Химки". Я не знаю, о чем там пишут. Это, наверное, неправда, я даже не в курсе.
Где бы хотел играть дальше? Я бы хотел продолжить карьеру в "Барселоне" (смеется)", - приводит слова Жиркова Матч ТВ.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
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Фото: РПЛ