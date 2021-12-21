По информации источника, один из них легионер, второй - россиянин.
Екатеринбургский клуб договаривается о трансфере бразильского форварда Эрисона. 22-летний футболист минувший сезон провел в клубе "Гремио Бразил" - команда бразильской Серии B. В 19 матчах на счету Эрисона 8 забитых голов. Сообщается, что сумма трансфера составит 500 тыс евро.
Вторым трансфером "Урала" зимой, вероятно, станет полузащитник "Нефтехимика" Александр Юшин. 26-летний хавбек в текущем сезоне провел 25 матчей в ФНЛ, в которых забил 18 мячей и стал автором 4 голевых передач. Контракт Юшина с "Нефтехимиком" рассчитан до лета 2022 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс евро.
"Урал" ушел на зимний перерыв на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 19 очков. Подопечные Шалимова не проигрывают в чемпионате России 6 матчей подряд. Первую официальную игру в 2022 году екатеринбуржцы проведут в феврале в гостях против "Нижнего Новгорода".
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Урал" купит Юшина из "Нефтехимика" и форварда бразильской Серии B
"Урал" в ближайшее время может пополниться двумя футболистами.
Фото: ФК "Нефтехимик"