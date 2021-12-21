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Атлетик
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Сассуоло
18:30
БолоньяНе начат
П1 2.07X 3.75П2 3.45
Венеция
18:30
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Интер
20:30
ТориноНе начат
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Верона
20:30
ФиорентинаНе начат
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Рома
20:30
СампдорияНе начат
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Эмполи
22:45
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Монако
23:00
РеннНе начат
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Сент Этьен
23:00
НантНе начат
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Монпелье
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Клермон
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СМИ: "Урал" купит Юшина из "Нефтехимика" и форварда бразильской Серии B

"Урал" в ближайшее время может пополниться двумя футболистами.
Фото: ФК "Нефтехимик"
По информации источника, один из них легионер, второй - россиянин.

Екатеринбургский клуб договаривается о трансфере бразильского форварда Эрисона. 22-летний футболист минувший сезон провел в клубе "Гремио Бразил" - команда бразильской Серии B. В 19 матчах на счету Эрисона 8 забитых голов. Сообщается, что сумма трансфера составит 500 тыс евро.

Вторым трансфером "Урала" зимой, вероятно, станет полузащитник "Нефтехимика" Александр Юшин. 26-летний хавбек в текущем сезоне провел 25 матчей в ФНЛ, в которых забил 18 мячей и стал автором 4 голевых передач. Контракт Юшина с "Нефтехимиком" рассчитан до лета 2022 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс евро.

"Урал" ушел на зимний перерыв на 11-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 19 очков. Подопечные Шалимова не проигрывают в чемпионате России 6 матчей подряд. Первую официальную игру в 2022 году екатеринбуржцы проведут в феврале в гостях против "Нижнего Новгорода".

Источник: РБ Спорт


Теги: Урал Нефтехимик Российские трансферы
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