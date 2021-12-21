Петржела, в частности, отметил, что Николсон способен вытеснить Александра Соболева из стартового состава "Спартака".
"Николсон вполне может вытеснить Соболева из состава. Почему нет. Если будет играть лучше, чем Александр, то будет занимать место в стартовом составе", - сказал Петржела.
Напомним, что накануне "Спартак" объявил о заключении контракта с Николсоном. Договор с ямайским нападающим рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: переход Николсона в "Спартак" может вернуть нам настоящего Соболева
Петржела: Николсон вполне может вытеснить Соболева из основного состава "Спартака"
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал трансфер форварда Шамара Николсона из "Шарлеруа" в "Спартак".
Фото: "Зенит"