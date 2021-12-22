Ольга Смородская работала президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год.
"На сегодняшний только у "Зенита" выстроена хорошая политика и менеджмент. Медведев - лучший президент в России? Когда-то был Митрофанов, сейчас - Медведев. Федун - топ-менеджер? Без комментариев.
Считаю ли я себя одной из лучших? Вы знаете, я действовала только в интересах "Локомотива" и российского футбола. Принесла много пользы нашему футболу. Я считаю себя далеко не худшим президентом", - сказала Смородская.
Петербургский "Зенит" три последних сезона выигрывает чемпионский титул в Российской Премьер-лиге. На зимний перерыв в текущем сезоне "сине-бело-голубые" ушли на первом месте в таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков. Также петербуржцы вышли в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.
"Локомотив" занимает 6-е место в РПЛ, имея в своем активе 28 очков. По ходу сезона "железнодорожники" сменили главного тренера - вместо серба Марко Николича "Локо" возглавил немец Маркус Гисдоль.
Источник: РБ Спорт
Смородская: считаю себя далеко не худшим президентом. Я принесла много пользы нашему футболу
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская назвала лучшего, по ее мнению, управленца клуба РПЛ.
Фото: ТАСС