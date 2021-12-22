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СМИ: "Локомотив" готов продать Смолова в январе за 3 млн евро

Нападающий Федор Смолов может покинуть "Локомотив".
Фото: Getty images
Действующее соглашение Смолова с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Смолова является переход в клуб MLS.

Как сообщает источник, если "Локо" получит предложение о трансфере Смолова зимой, то готов рассмотреть его. Отмечается, что клуб рассчитывает выручить с продажи Федора сумму в 3 млн евро.

Смолов не подходит главному тренеру "Локомотива" Маркусу Гисдолю. По информации источника, москвичи намерены приобрести более молодого нападающего, который может давать больший объем работы. В списке интересов "Локо" фигурируют Иван Сергеев из "Крыльев Советов" и Гамид Агаларов из "Уфы".

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов выступает за московский клуб с лета 2020 года. В текущем сезоне 31-летний футболист провел за "Локо" 22 матча во всех турнирах, на его счету 7 забитых мячей. В общей сложности за "железнодорожников" Смолов сыграл в 98 матчах, забил 29 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: Metaratings

Смолов может продолжить карьеру в MLS


Теги: Локомотив Смолов
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