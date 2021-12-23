Как сообщает источник, окружение Оздоева предлагало его услуги ЦСКА, но "армейцы" в итоге отказались рассматривать этот вариант.
Контракт 29-летнего полузащитника с "Зенитом" истекает летом следующего года, поэтому уже в скором времени он сможет напрямую вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне Оздоев провел в составе питерцев 6 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч, который принес ничью в домашнем матче против "Челси" в Лиге чемпионов. Большую часть сезона Оздоев восстанавливался после травмы, полученной летом. Сейчас стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.
Источник: "Metaratings"
СМИ: ЦСКА предлагали подписать Оздоева
Фото: ФК "Зенит"