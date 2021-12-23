Источник: Белорус Павлюченко, ранее не прошедший просмотр в "Зените", может перейти в "Ахмат"

Голкипер "Руха" Павел Павлюченко может подписать контракт с "Ахматом".

Фото: ФК "Динамо Брест"

Как сообщает источник, голкипер находится в шаге пот подписания контракта с грозненским клубом. Павлюченко выступает за "Рух" с января. Летом он проходил просмотр в "Зените", но в итоге не перешел в питерский клуб.



Контракт Павлюченко с "Рухом" истекает 31 декабря, поэтому его можно будет подписать в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси голкипер провел 28 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 15 раз оставил ворота сухими.



По оценке портала Transfermarkt стоимость Павлюченко составляет 650 тысяч евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.