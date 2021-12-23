"Я бы хотел еще поиграть в Мексике или США. Это опыт, который я хотел бы испытать на себе, но мы посмотрим, что из этого получится. Отсутствие победы в Лиге чемпионов поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я выиграл ЛЧ, я бы уже ушел на пенсию", - цитирует Буффона TUDN.
Напомним, недавно появились слухи о том, что Паоло Ваноли, возглавивший "Спартак" может пригласить Буффона в команду. Ваноли и Буффон вместе выступали за "Парму" с 1998 по 2000 годы.
В этом сезоне 43-летний Буффон провел 18 матчей в Серии Б, пропустив 20 мячей и 6 раз оставив ворота на замке.
Буффон: я бы хотел еще поиграть в Мексике или США
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал о планах на продолжение карьеры.
Фото: твиттер ФК "Парма"