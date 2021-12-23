Канчельскис отметил, что российский футбол находится в кризисе. По его мнению, это связано с недобросовестными сотрудниками, работающими в клубах РПЛ. При этом в СССР были другие традиции, что позитивно влияло на развитие футбола, добавил Канчельскис.
"К сожалению, российский футбол упал в глубокую яму. Почему? Потому что в наших клубах РПЛ работает 90% воров и проходимцев с дилетантами. Они - главное зло российского футбола! В СССР были другие понятия и традиции, поэтому и результат был лучше", - заявил Канчельскис.
Источник: РБ Спорт
Канчельскис: российский футбол упал в глубокую яму. В клубах РПЛ работают воры и дилетанты
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о проблемах отечественного футбола.
Фото: РИА Новости