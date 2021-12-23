Заседание суда прошло сегодня, 24 декабря. ЦСКА признали виновным в нарушении правил обеспечения безопасности во время матча 16-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:2). На московский клуб наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что после матча ЦСКА - "Зенит", состоявшегося 28 ноября, были задержаны сотни болельщиков "армейцев". В конце матча фанаты московской команды стали активно использовать пиротехнику на трибунах. Из-за этого по окончании игры полиция подвергла болельщиков ЦСКА массовому задержанию.
Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"
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